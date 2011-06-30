Приватно для Арт Вуду (ArtVooDoo)

Срочно требуется шапка для сайта с хорошо прорисованной в современном стиле совой и ещё несколькими элементами. Портфолио обязательно, что бы оценить, та ли техника исполнения, которая интересует. Цена 250$ - фиксированная. Впрочем, если у Вас очень интересные ...