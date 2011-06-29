Оформление опросного листа

Во вложении находится опросный лист. Нужно сделать его читабельным, удобным в использовании.Желательно уместить информацию на 1 стр. Рисунок крана оставить.

Так же в конце документа расположен еще 1 рисунок крана с такими обозначениями,как, например, B,H1,L и т.д.

Эти обозначения надо перенести на наш кран. А данный кран из файла удалить. Так же этот кран можно найти на сайте:

http://www.nchkz.ru/nchkz_podv_16t.pdf

Оформлено должно быть в корпоративном стиле "Европром".