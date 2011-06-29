Оформление опросного листа

Разработка дизайна для городского портала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении находится опросный лист. Нужно сделать его читабельным, удобным в использовании.Желательно уместить информацию на 1 стр. Рисунок крана оставить.
Так же в конце документа расположен еще 1 рисунок крана с такими обозначениями,как, например, B,H1,L и т.д.
Эти обозначения надо перенести на наш кран. А данный кран из файла удалить. Так же этот кран можно найти на сайте:
http://www.nchkz.ru/nchkz_podv_16t.pdf
Оформлено должно быть в корпоративном стиле "Европром".
- Похожие заказы
- $100Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Срочно требуется шапка для сайта с хорошо прорисованной в современном стиле совой и ещё несколькими элементами. Портфолио обязательно, что бы оценить, та ли техника исполнения, которая интересует. Цена 250$ - фиксированная. Впрочем, если у Вас очень интересные ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна шапка для сайта Размер 1000х200(250) + она должна тянуться. Тематика: магазин про продаже кондиционеров, вентиляции и отопления.Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть сайт к нему нужно нарисовать фею. Работа на сегодня. Подробности исполнителюЗавершен12 лет назад
Требуется нарисовать12 анимешных персонажей в CHIBI стиле: 6 мужского пола и 6 женского, в следующих видах: спереди, сбоку, сзади. При прорисовке нужно учесть возможность смены у персонажей: одежды, цвета кожи, цвета глаз, прически. (для всех ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт12 лет назад
На картинке, на потолке, справа горят две лампочки . Нужно отрисовать все лампочки что расположены слева в таком-же свете . Оплата по факту .Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо отрисовать не сложный рисунок в Corel Draw и сделать несколько вариантов раскраски. Оплата по факту выполненной работы.Завершен12 лет назад
Нужен логотип (во всю ширину сайта) и 8 картинок к менюхе сайта. Стиль: нужно что-то цветное и хайтековое, с прямыми или плавными линиями. Пока не знаю, что хотелось бы увидеть в шапке, а в 8 картинках - ...Завершен12 лет назад
Требуется доработать готовую серию иллюстраций-персонажей (15 штук): перерисовать лица на более жизнерадостные и симпатичные, но чтобы не противоречили существующему телу. Исходные данные — PSD-файлы c прозрачным фоном (но все слои слиты в один), а также ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
5 рисунковЗакрыт12 лет назад