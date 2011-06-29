Требуется нарисовать персонажей в CHIBI стиле

Требуется нарисовать12 анимешных персонажей в CHIBI стиле: 6 мужского пола и 6 женского, в следующих видах: спереди, сбоку, сзади. При прорисовке нужно учесть возможность смены у персонажей: одежды, цвета кожи, цвета глаз, прически. (для всех видов)

Формат: вектор.

[+] От вас ждём:

1. примеры работ (если есть, то в такой же стилистике),

2. цена,

3. сроки.

[+] Дополнительно:

В приложении к проекту можете скачать zip с примерами того, что требуется. 2 JPG — здесь понравилось качество прорисовки головы; 1.JPG — здесь есть примерный формат туловища.

* Предпочтения будут отдаваться исполнителям из Санкт-Петербурга, но если сможете заинтересовать больше Питерских исполнителей, то тогда обратимся и к региональным.

** При успешном выполнении работы по данному проекту будет ещё множество заказов в данной тематики и плюс по другим.