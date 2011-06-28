Отрисовать свет лампочек

Необходимо отрисовать не сложный рисунок в Corel Draw и сделать несколько вариантов раскраски. Оплата по факту выполненной работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На картинке, на потолке, справа горят две лампочки . Нужно отрисовать все лампочки что расположены слева в таком-же свете . Оплата по факту .
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен логотип (во всю ширину сайта) и 8 картинок к менюхе сайта. Стиль: нужно что-то цветное и хайтековое, с прямыми или плавными линиями. Пока не знаю, что хотелось бы увидеть в шапке, а в 8 картинках - ...Завершен12 лет назад
Требуется доработать готовую серию иллюстраций-персонажей (15 штук): перерисовать лица на более жизнерадостные и симпатичные, но чтобы не противоречили существующему телу. Исходные данные — PSD-файлы c прозрачным фоном (но все слои слиты в один), а также ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
5 рисунковЗакрыт12 лет назад
- $50
Придумать и отрисовать на планшете 5 коллекций картинок на тему мультяшной тематики, этники. Предоставить исходники.Завершен12 лет назад
- $10
Есть образец во вложении. нужно сделать тоже самое на основе моей фотографии. фото тут http://vkontakte.ru/ma3obbluЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Три картинки прикреплены к проекту. Собственно необходима перерисовка, а именно удаление фона, и всего что не относится к мебели. То есть компьютеры, папки, книжки, цветы, стулья и т.д. В итоге должны получиться картинки на которых ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
5 рисунковЗавершен12 лет назад
Требуется сделать из картинки одноцветный вектор (для резки на плоттере). Детали не должны быть слишком мелкими, формы должны быть сглаженными, выразительными. Недостаточно просто повысить контрастность и векторизировать в автоматическом режиме. Требуется художественный подход. Объект не должен ...Завершен12 лет назад
- $10
5 рисунковЗавершен12 лет назад