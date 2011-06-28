Отрисовать свет лампочек

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки182 просмотра
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На картинке, на потолке, справа горят две лампочки . Нужно отрисовать все лампочки что расположены слева в таком-же свете . Оплата по факту .

12 лет назад
bk201
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад