Отрисовать свет лампочек

Нужен логотип (во всю ширину сайта) и 8 картинок к менюхе сайта. Стиль: нужно что-то цветное и хайтековое, с прямыми или плавными линиями. Пока не знаю, что хотелось бы увидеть в шапке, а в 8 картинках - ...