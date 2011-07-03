Приватно для Заболотная Кэт (KATTYACIDBURN)

Для сайта по репетиторству нужно нарисовать для каждого раздела картинку в виде Мультяшного образа. На подобии мальчика из мультика Петрык. Так как раздел услуг предназначены для разных возрастных категории (дошкольники, школьники, студенты, и т.д) то нужно чтобы ...