Нарисовать коллекцию изображений от руки

Есть картинка-cхемка (GoldBonSlitok.jpg), есть лого и надпись в векторе. Нужно в векторе сделать так как на картинке (левая часть), плюс из составных контуров сделать единые. Вот и все. Оплата - wmz На выходе - файл AI. Все должно ...