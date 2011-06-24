Создать копию данного изображения, путем коллажирования из качественных фотографий. Качественные фото для коллажа находите самостоятельно в интернете или в указанном нами фотобанке Разрешение 100 dpi. Размер готового изображения 2мх4м. От нас: - при добросовестном выполнении (цена/качество) долгосрочное сотрудничество и ...
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Нарисовать коллекцию изображений от руки на любимую (свободную) тему. Примерно 20 изображений.. на обычном А4 листе бумаги, по одному изображению на листе или по несколько, как вам удобно. В приложении примерные тематики и стиль рисунков, желательно соблюдение пропорций.
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