Нарисовать коллекцию изображений от руки

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок452 просмотра
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Нарисовать коллекцию изображений от руки на любимую (свободную) тему. Примерно 20 изображений.. на обычном А4 листе бумаги, по одному изображению на листе или по несколько, как вам удобно. В приложении примерные тематики и стиль рисунков, желательно соблюдение пропорций.

12 лет назад
dem7799
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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