Нарисовать 5-7 картинок

Для сайта по репетиторству нужно нарисовать для каждого раздела картинку в виде Мультяшного образа.

На подобии мальчика из мультика Петрык.

Так как раздел услуг предназначены для разных возрастных категории (дошкольники, школьники, студенты, и т.д)

то нужно чтобы этот образ на каждом рисунке был в разном возрасте.

Детализация прорисовки не должна быть слишком сложной, для минимизации затрат).

Жду предложений с ценой и сроками.