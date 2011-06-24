Приватный проект для Нуйкин Сергей (Godsan)

$15
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка173 просмотра
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Нужно нарисовать третью картинку. Образ: рыбаки должны сидеть у костра, лето. Выполнено должно быть в стиле фоток которые в ЛС пришлю. Надобности в деталях нет ибо картинка пойдет под флеш размером 270х90. Образец флеш тоже в ЛС. Надписи на картинке не нужны.

12 лет назад
Dchamel
Денис 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Godsan
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$15
2 дня
Профессионал, рекомендую. Необходим был рисунок для баннера. Выполнил в кротчайшие сроки, на почту прислал несколько вариантов для выбора, цена адекватная, все четко без задержек. Буду обращаться еще. Спасибо за работу, Сергей!
Денис, отличный заказчик! Предложил очень интересный проект, не мог отказаться. Четкое постановка технического задания, своевременная оплата. Очень вежливый, корректный одним словом сказать только положительные эмоции от сотрудничества! Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! С уважением Нуйкин Сергей!
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