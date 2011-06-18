Нужна грамота за участие в шахматном турнире

Собственно, нужен сабж. Наша школа проводит турнир среди детей и их семей. Будут шахматы и, возможно, нарды, хотелось бы всем участникам выдать грамоты.

Нет ни времени ни желания делать самому. Если есть у кого-то опыт в подобной работе, буду рад!

Напечатаю сам на А4. полноцвет, разумеется.

Нужно скреативить с нуля. Наши логотипы и прочую атрибутику дам.