Разработка четырех схем проезда

$100
Иллюстрации и РисункиЗавершен22 заявки427 просмотров
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Необходима разработка четырех схем проезда, по типу той что указана в приложении. Схемы должны быть простыми и понятными, но при этом светлыми и красочными. Схема в приложении является ярким примером того что мне нужно, прошу отписываться только тех кто способен качественно реализовать данный проект. Реализацию в 3D Max не предлагать.

12 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
tigerkid
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Хорошее знание 3D MAX, желание работать, умение прислушиваться. Быстро и четко выполнял необходимые дополнения.
Хороший заказчик. Было приятно работать. Четкое постановление задачи. Оперативная оплата. Спасибо)
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