Нужно нарисовать красиво схему проезда. Сайтов у меня много, на этом не закончится рисование.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка четырех схем проезда, по типу той что указана в приложении. Схемы должны быть простыми и понятными, но при этом светлыми и красочными. Схема в приложении является ярким примером того что мне нужно, прошу отписываться только тех кто способен качественно реализовать данный проект. Реализацию в 3D Max не предлагать.
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