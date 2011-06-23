Необходима разработка четырех схем проезда, по типу той что указана в приложении. Схемы должны быть простыми и понятными, но при этом светлыми и красочными. Схема в приложении является ярким примером того что мне нужно, прошу отписываться только тех кто способен качественно реализовать данный проект. Реализацию в 3D Max не предлагать.