Векторный рисунок из 5 штрихов

Друзья, необходимо нарисовать иллюстрацию для сайта. Размеры примерно как здесь: http://www.mummi.com.ua/index.php/, стиль примерно как в приложенном файле. Сюжет: городок муми-тролей, в котором они заняты различныме делами. Предлагайте стоимость. П.С. В дальнейшем будут регулярные заказы на иллюстрации, иконки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать рисунок в векторе.
Желательно полная аналогия с вложением.
Варианты без цены и сроков не рассматриваю.
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