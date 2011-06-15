Сделать 5 карт проезда для сайтов в одном стиле

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок160 просмотров
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Для 5 сайтов надо сделать карты проезда по аналогии. Все карты должны быть сделаны в одном стиле (одна организация):

Пример карты во вложении.

ширина картинки 800px, высота 500-600px.

пояснения по картинке-примеру:

кварталы должны быть обозначены голубым со скругленными углами, зеленые насаждения (парки, стадионы) - зеленым, названия улиц синим, основной объект оранжевым (здание обведено по контуру) с выноской-названием.

Стиль выноски, цвета, радиусы закруглений - все должно соответствовать примеру.

Адреса для карт дам после того, как договоримся с исполнителем.

Сделать надо быстро (сегодня), оплачу сразу через WMR.

Главные критерии выбора исполнителя - срок, цена, наличие примеров аналогичных работ.

Предложения без цены и сроков в заявке не рассматриваю.

13 лет назад
alex_ap
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Traverz
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
40 отзывов
13 лет назад
$30
1 день
Вячеслав полностью оправдал ожидания - аккуратный, внимательный, пунктуальный исполнитель. Можно работать.
Очень приятно было поработать с вами.
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