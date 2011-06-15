Сделать 5 карт проезда для сайтов в одном стиле

Ищем художника-иллюстратора для графического оформления готовой on-line игры перед ее релизом в социальных сетях... Рисовать нужно все - интерфейс, уровни, персонажей, шмотки, оружие и соответствующие иконки (с последующими периодическими заказами для внедрения новых шмоток и поддержания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для 5 сайтов надо сделать карты проезда по аналогии. Все карты должны быть сделаны в одном стиле (одна организация):
Пример карты во вложении.
ширина картинки 800px, высота 500-600px.
пояснения по картинке-примеру:
кварталы должны быть обозначены голубым со скругленными углами, зеленые насаждения (парки, стадионы) - зеленым, названия улиц синим, основной объект оранжевым (здание обведено по контуру) с выноской-названием.
Стиль выноски, цвета, радиусы закруглений - все должно соответствовать примеру.
Адреса для карт дам после того, как договоримся с исполнителем.
Сделать надо быстро (сегодня), оплачу сразу через WMR.
Главные критерии выбора исполнителя - срок, цена, наличие примеров аналогичных работ.
Предложения без цены и сроков в заявке не рассматриваю.
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