Сделать 5 карт проезда для сайтов в одном стиле

Для 5 сайтов надо сделать карты проезда по аналогии. Все карты должны быть сделаны в одном стиле (одна организация):

Пример карты во вложении.

ширина картинки 800px, высота 500-600px.

пояснения по картинке-примеру:

кварталы должны быть обозначены голубым со скругленными углами, зеленые насаждения (парки, стадионы) - зеленым, названия улиц синим, основной объект оранжевым (здание обведено по контуру) с выноской-названием.

Стиль выноски, цвета, радиусы закруглений - все должно соответствовать примеру.

Адреса для карт дам после того, как договоримся с исполнителем.

Сделать надо быстро (сегодня), оплачу сразу через WMR.

Главные критерии выбора исполнителя - срок, цена, наличие примеров аналогичных работ.

Предложения без цены и сроков в заявке не рассматриваю.