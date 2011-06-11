Обрисовать в векторе

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок310 просмотров
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Есть готовый рисунок - необходимо обрисовать в векторе лого.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5708/pashkapk.5/0_56da7_937a79a5_orig

Необходимо для последующего нанесения лого на футболки

13 лет назад
pashq
Павел 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Шикарно сделали! Ребята молодцы, всем советую - не пожалеете!
Приятно работать с Павлом. Четкие задания, оплата в срок.