Порезать картинки

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок336 просмотров
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Есть два файла PSD в которых собраны несколько десятков картинок (суммарно в обоих).

Слои не сведены.

Требуется аккуратно вырезать каждую картинку в отдельный PNG файл с прозрачным фоном.

Файлы приложены.

13 лет назад
rybin
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
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