Отрисовать мини-карты

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок279 просмотров
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По образцу карты в меню слева внизу на сайте http://prem****ium-bg.ru/ (звездочки убрать) -

отрисовать такие же картинки с очертаниями стран. Образец во вложении.

Черногория

Испания

Италия

Финляндия

13 лет назад
Pepita
Полина 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$4
1 день
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Очень быстрая и четкая постановка задания. Своевременная оплата. Рекомендую!
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