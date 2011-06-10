Отрисовка проекта - срочно!

Задача - нарисовать экраны на фото интерьера, как это будет после их установки, чтобы клиент наглядно видел, что он получит в результате.

Видеостены собираются из панелей Samsung-460UT (http://nbooks.net/market/samsung/paneli_u/samsung_syncmaster_460ut-2/)

ВидеоСтену рисовать на тех фото, которые дают общий план стены, остальные - добавочные для понимания мастаба и интерьера.

03062011082.jpg - большой экран 4х4 панели Самсунг, на вертикальных ногах от пола до потолка, вид экрана тут:

http://smartservices.ru/tape1/16_vystavka_zerno_kombikorma_2011/

только 4 панели в ширину и 4 в высоту, планируется использовать и стену и проектор, стена монтируется за экраном, который убирается.

Нарисовать стену симметрично, относительно Экрана, размер экрана = квадрат примерно 2,5-3,0 метра.

Расположение В-Стены по вертикали примерно между белой кромкой наверху и внизу 1-1,5 м от уровня стола оператора.

Высота потолков около 4-4,5 м

03062011085.jpg

Видеостена 2х2 (настенная) за головами президиума

Размеры стены (ШхВ) = 5 х 3 м

Нарисовать В-Стену 2х2, разумно симметрично между: верх - почти под потолок, 10см от потолка, низ - 150 см от пола, чтобы головы сидящих не задевали панели головой.

Людей на фото - вырезать.

03062011086.jpg

Видеостена 3х3 (настенная), Экран и Панель - уберутся, вешать Видеостену планируется так же симметрично на стене, верх - немного отступить от потолка, низ - чуть выше уровня стола 70-80 см

Справа в углу - место оператора - останется.

Размеры стены (ШхВ) = 5 х 2,5 м

03062011088.jpg

03062011089.jpg

03062011092.jpg

Интерьер - в бежево-коричневых тонах.

В-Стена 3х3 (напольная) на стойках Самсунг + 1 фальш-панель по высоте (стены сверлить не дадут)

Размеры стены (ШхВ) = 7 х 3 м

Ставить симметрично по горизонтали, уровень нижнего уровня В-Стены 90 см, верх - как получится по масштабу.

По хорошему, просили стойку из дерева или задрапировать под дерево, цвет стойки Самсунг - черная (темно-серая), но имеетли смысл делать это на фото, т.к. придётся потом поставлять стойку деревянного цвета, что не возможно.

Людей с фото - прошу убрать.

03062011081.jpg

планируется установить :

1) 9 панелей 460UT в ряд (бегущая строка), стена 9х1, симметрично между 2-мя колоннами на балкон, так чтобы панели опирались на белый балкон и закрывали собой перила.

2) по 1-ой панели, повесить на каждую колонну, или поставить вплотную с колонной, диагональ 46-55-57.

Пролёты 3шт между колоннами примерно по 5-6 метров

Нужно: нарисовать стену 9х1 + повесить на каждую колонну по 1-ой панели.

9х1 должно выглядеть так:

http://smartservices.ru/autothumbs.php?img=/images/2010/RenCap%20tablo_400_300.JPG

Другие фото подобных проектов можно посмотрть тут

http://smartservices.ru/rent/videowall/lfd_panel_arenda_samsung_460ut-2/

Жду вопросов, предложений.