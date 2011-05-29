Нужно нарисовать темплейты для одежды в векторе

Здравствуйте! Нужна качественная отрисовка картины на планшете для широкоформатной печати. При просмотре в натуральную величину отрисованной картины должна быть максимальная детализация всех элементов. Размер готового изображения 330 см по ширине (высота пропорциональна). При оптимальном соотношении цена-качество ...
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Привет!
Мне нужно нарисовать темлейты одежды, а именно: футболку, рубашку с длинным и коротким рукавом, поло, толстовку с капюшоном и без, спортивные штаны
Все максимально просто как в этом примере
istockphoto.com/file_thumbview_approve/471107/2/istockphoto_471107-men-s-clothing-template-vector.jpg
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