Нужно нарисовать темплейты для одежды в векторе

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок263 просмотра
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Привет!

Мне нужно нарисовать темлейты одежды, а именно: футболку, рубашку с длинным и коротким рукавом, поло, толстовку с капюшоном и без, спортивные штаны

Все максимально просто как в этом примере

istockphoto.com/file_thumbview_approve/471107/2/istockphoto_471107-men-s-clothing-template-vector.jpg

13 лет назад
artekz99
Артем 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)
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