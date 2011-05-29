Нужно нарисовать темплейты для одежды в векторе

Привет!

Мне нужно нарисовать темлейты одежды, а именно: футболку, рубашку с длинным и коротким рукавом, поло, толстовку с капюшоном и без, спортивные штаны

Все максимально просто как в этом примере

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