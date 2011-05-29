Композиция из готовых элементов

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок244 просмотра
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Нужный человек с художественным образованием!

На магниты и тарелочку, нужно составить правильную композицию из готовых элементов при потребности нужно подыскать мелкие элементы.

Робота с векторным изображением

Цена договорная.

Стилистика-

http://www.magnityk.com.ua/sovenirs-for-tourists/lviv-marcypanovyj.html

http://www.magnityk.com.ua/sovenirs-for-tourists/lviv-marcypan.html

13 лет назад
roksa
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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