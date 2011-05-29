Отрисовать картину для широкоформатной печати

Здравствуйте. Есть векторное изображение зуба (образец в прикрепленном файле) Нужно: 1. несколько изменить его, чтобы не был на 100% как оригинал 2. добавить к зубу ленту с названием сайта Чем быстрее тем лучше. Спасибо.