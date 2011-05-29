Для браузерной игры нужно нарисовать 16 кубиков

Нужный человек с художественным образованием! На магниты и тарелочку, нужно составить правильную композицию из готовых элементов при потребности нужно подыскать мелкие элементы. Робота с векторным изображением Цена договорная. Стилистика- http://www.magnityk.com.ua/sovenirs-for-tourists/lviv-marcypanovyj.html http://www.magnityk.com.ua/sovenirs-for-tourists/lviv-marcypan.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для браузерной инди-игры нужно нарисовать 16 кубиков
Описание игры можно посмотреть тут – http://evolla.ru
Технологическая демка, преальфа версия тут – http://evolla.ru/?page_id=14, нужно зарегистрироваться под любым ником. Для запуска в браузере потребуется плагин Unity3D (он ставится автоматически и весит около 500кб). Рекомендую побегать 2 минуты в игре, чтобы понять о чем речь.
Необходимые кубики
- Вода (1 полупрозрачная текстура)
- Земля с травой (2 разных текстуры: верх, сторона)
- Земля
- Камень
- Песок
- Гравий
- Глина
- Снег
- Лед
- Ствол дерева (2 текстуры, верх и сторона)
- Листва (1 полупрозрачная текстура)
- Доски
- Обработанный камень
- Красный кирпич
- Стекло (1 полупрозрачная текстура)
- Неразбиваемый камень
Везде, где не указано количество текстур, имеется ввиду одна текстура для всех граней кубика
Текстуры: 256*256, затайленные. Можно пользоваться любыми свободными источниками и референсами
Желаемый графический стиль исполнения кубиков/текстур показан в этом ролике: http://www.youtube.com/watch?v=XpN-sSy1cGc
Вот так кубики смотрятся в реальных постройках: http://www.youtube.com/watch?v=GOXVEdf69iI
Работа срочная, нужно выполнить за 3-4 календарных дня, с момента утверждения исполнителя.
Цену и предложения в личку или здесь, оплата любым удобным вам способом: Вебмани, яндекс.деньгами, переводом на банковский счет
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