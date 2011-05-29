Для браузерной игры нужно нарисовать 16 кубиков

Для браузерной инди-игры нужно нарисовать 16 кубиков

Описание игры можно посмотреть тут – http://evolla.ru

Технологическая демка, преальфа версия тут – http://evolla.ru/?page_id=14, нужно зарегистрироваться под любым ником. Для запуска в браузере потребуется плагин Unity3D (он ставится автоматически и весит около 500кб). Рекомендую побегать 2 минуты в игре, чтобы понять о чем речь.

Необходимые кубики

- Вода (1 полупрозрачная текстура)

- Земля с травой (2 разных текстуры: верх, сторона)

- Земля

- Камень

- Песок

- Гравий

- Глина

- Снег

- Лед

- Ствол дерева (2 текстуры, верх и сторона)

- Листва (1 полупрозрачная текстура)

- Доски

- Обработанный камень

- Красный кирпич

- Стекло (1 полупрозрачная текстура)

- Неразбиваемый камень

Везде, где не указано количество текстур, имеется ввиду одна текстура для всех граней кубика

Текстуры: 256*256, затайленные. Можно пользоваться любыми свободными источниками и референсами

Желаемый графический стиль исполнения кубиков/текстур показан в этом ролике: http://www.youtube.com/watch?v=XpN-sSy1cGc

Вот так кубики смотрятся в реальных постройках: http://www.youtube.com/watch?v=GOXVEdf69iI

Работа срочная, нужно выполнить за 3-4 календарных дня, с момента утверждения исполнителя.

Цену и предложения в личку или здесь, оплата любым удобным вам способом: Вебмани, яндекс.деньгами, переводом на банковский счет