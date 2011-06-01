Отрисовка мобильных игр (iphone, android)

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок280 просмотров
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Требуется 2D художник для отрисовки мобильных игр на платформе iphone, android.

Условия: оплата только после завершения проекта, т.е на этапе разработки работа не оплачивается, исключительно на энтузиазме, своего рода работа на перспективу, после релиза приложения, выплачиваются проценты с продаж!

Android
13 лет назад
gdv999
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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