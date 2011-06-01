Иллюстрации боевых роботов для Браузерной игры

Рисунок пляжной картинки с мультяшными смешными персонажами. Все персонажи комедийные и положительные .Главный персонаж (Мандарин) макет уже есть, нужно его перерисовать под эту картинку. • Пляж, светит сонце (сонце мультяшное-позитивное, улыбается) • Песок, позади море, плавает кораблик. • На первом плане ...
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Жанр игры довольно не обычен. Это сочетание классической браузерной RPG и жанра "Игры для программистов". Суть игры в том что игрок пишет некий алгоритм по управлению роботом, а потом только наблюдает за тем, как его робот участвует в сражении с другими игроками или проходит лабиринт и т.д.
В отличии от подобных игр – алгоритм пишется на общеизвестных языках программирования, что позволяет усложнить возможные программы, и при этом игроку не потребуется изучать какой-то искусственный язык.
Очень хотелось бы найти людей заинтересованных в участии в создании этой игры. Пишите (icq 237 039 899).
Требуются как дизайнеры для создания графики, художники для создания иллюстраций и иконок, так и программисты (flash, php или что угодно).
Ссылка на тестовую версию ilfate.ru/robot и на примеры иллюстраций ilfate.ru/robot/images.php
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