Жанр игры довольно не обычен. Это сочетание классической браузерной RPG и жанра "Игры для программистов". Суть игры в том что игрок пишет некий алгоритм по управлению роботом, а потом только наблюдает за тем, как его ...
- $10Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Я занимаюсь созданием браузерной игры в жанре "Игры для программистов". В этой игре каждый игрок программирует своего робота и выпускает его на арену, где робот сражается с роботами других игроков. ...Анимация3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Я занимаюсь созданием игры, основная целевая аудитория, которой это мы с вами, то есть программисты. Суть Игры практически классическая - игроки программируют роботов, а те сражаются на арене. Но ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Я занимаюсь созданием браузерной игры в жанре "Игры для программистов". В этой игре каждый игрок программирует своего робота и выпускает его на арену, где робот сражается с роботами других игроков. Анимации ...Анимация3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Жанр игры довольно не обычен. Это сочетание классической браузерной RPG и жанра "Игры для программистов". Суть игры в том что игрок пишет некий алгоритм по управлению роботом, а потом только наблюдает за тем, как его ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт14 лет назад
Жанр игры довольно не обычен. Это сочетание классической браузерной RPG и жанра "Игры для программистов". Суть игры в том что игрок пишет некий алгоритм по управлению роботом, а потом только наблюдает за тем, как его ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт14 лет назад
Описание игры. Жанр игры довольно не обычен. Это "Игры для программистов". Суть игры. Игрок пишет алгоритм по управлению роботом. Цели могут разные. Роботы могут сражаться, или проходить лабиринты на время, можно даже ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Описание игры. Жанр игры довольно не обычен. Это "Игры для программистов".Суть игры. Игрок пишет алгоритм по управлению роботом. Цели могут разные. Роботы могут сражаться, или проходить лабиринты на время, можно даже устроить (capture the flag). ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Сразу скажу, что дизайн не имеет отношения к прочим браузерным играм. У нас он скорее будет напоминать новостной сайт. Мы создаем бесплатную браузерную игру в жанре "Игры для программистов". Суть игры в ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать дизаин сайта для игры. Тематира игры сражения роботов. Суть игры в том, что игрок не участвует в бою, а пишет программу для управления. Этот жанр называется "игры для программистов". ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Жанр игры довольно не обычен. Это "Игры для программистов". Суть игры в том что игрок пишет некий алгоритм по управлению роботом, а потом только наблюдает за тем, как его робот участвует в сражении или проходит ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт14 лет назад
Описание игры. Жанр игры довольно не обычен. Это "Игры для программистов".Суть игры. Игрок пишет алгоритм по управлению роботом. Цели могут разные. Роботы могут сражаться, или проходить лабиринты на время, можно даже устроить (capture the flag). ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Создание различных картинок, изображений и кнопок. Тематика игры - сражения роботов. Необходимы рисунки для моделей различных роботов и примитивная контурная графика для кнопок, в одном стиле. Подробности в аське 237039899. UPD. ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт14 лет назад