ilfate

Илья ilfate

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Иллюстрации боевых роботов

    $10

    Жанр игры довольно не обычен. Это сочетание классической браузерной RPG и жанра "Игры для программистов". Суть игры в том что игрок пишет некий алгоритм по управлению роботом, а потом только наблюдает за тем, как его ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимация роботов

    $100

    Я занимаюсь созданием браузерной игры в жанре "Игры для программистов". В этой игре каждый игрок программирует своего робота и выпускает его на арену, где робот сражается с роботами других игроков. ...

    HTML
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Robot Rock браузерная игра для программистов

    Добрый день! Я занимаюсь созданием игры, основная целевая аудитория, которой это мы с вами, то есть программисты. Суть Игры практически классическая - игроки программируют роботов, а те сражаются на арене. Но ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимация сражения роботов

    Я занимаюсь созданием браузерной игры в жанре "Игры для программистов". В этой игре каждый игрок программирует своего робота и выпускает его на арену, где робот сражается с роботами других игроков. Анимации ...

    HTML
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иллюстрации боевых роботов для Браузерной игры

    Жанр игры довольно не обычен. Это сочетание классической браузерной RPG и жанра "Игры для программистов". Суть игры в том что игрок пишет некий алгоритм по управлению роботом, а потом только наблюдает за тем, как его ...

    PHP
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иллюстрации боевых роботов для браузерной игры

    Жанр игры довольно не обычен. Это сочетание классической браузерной RPG и жанра "Игры для программистов". Суть игры в том что игрок пишет некий алгоритм по управлению роботом, а потом только наблюдает за тем, как его ...

    PHP
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание анимации сражений в игре

    Описание игры. Жанр игры довольно не обычен. Это "Игры для программистов". Суть игры. Игрок пишет алгоритм по управлению роботом. Цели могут разные. Роботы могут сражаться, или проходить лабиринты на время, можно даже ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Браузерная игра для программистов Robot Rock

    Описание игры. Жанр игры довольно не обычен. Это "Игры для программистов".Суть игры. Игрок пишет алгоритм по управлению роботом. Цели могут разные. Роботы могут сражаться, или проходить лабиринты на время, можно даже устроить (capture the flag). ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта для браузерной игры

    Сразу скажу, что дизайн не имеет отношения к прочим браузерным играм. У нас он скорее будет напоминать новостной сайт. Мы создаем бесплатную браузерную игру в жанре "Игры для программистов". Суть игры в ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта для браузерной игры

    Требуется разработать дизаин сайта для игры. Тематира игры сражения роботов. Суть игры в том, что игрок не участвует в бою, а пишет программу для управления. Этот жанр называется "игры для программистов". ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иллюстрации боевых роботов для браузерной игры

    Жанр игры довольно не обычен. Это "Игры для программистов". Суть игры в том что игрок пишет некий алгоритм по управлению роботом, а потом только наблюдает за тем, как его робот участвует в сражении или проходит ...

    PHP
    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Браузерная игра

    Описание игры. Жанр игры довольно не обычен. Это "Игры для программистов".Суть игры. Игрок пишет алгоритм по управлению роботом. Цели могут разные. Роботы могут сражаться, или проходить лабиринты на время, можно даже устроить (capture the flag). ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Набор графики и иллюстраций для браузерной игры

    Создание различных картинок, изображений и кнопок. Тематика игры - сражения роботов. Необходимы рисунки для моделей различных роботов и примитивная контурная графика для кнопок, в одном стиле. Подробности в аське 237039899. UPD. ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад