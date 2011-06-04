Robot Rock браузерная игра для программистов

Добрый день! Я занимаюсь созданием игры, основная целевая аудитория, которой это мы с вами, то есть программисты.

Суть Игры практически классическая - игроки программируют роботов, а те сражаются на арене.

Но

1. Эта игра полностью браузерная, то есть не требует установки и может запускаться с чего угодно.

2. Программирование роботов будет происходить на общеизвестных Языках программирования, то есть не потребуется изучать какие-то дополнительные скриптовые языки.

3. Языков этих будет множественное число, для того чтоб все могли поучаствовать в сражениях

4. Помимо всего этого, будет развитая RPG система, которая позволит улучшать своих роботов, покупать новых, сражаться командами и т.д.

Если я вас заинтересовал и вы хотите поучаствовать в создании этой игры, то милости просим!

Нужны практически все! Но в особенности программисты PHP и JS (web разработчики) и nods.js программист тоже нужен.

Но если вы не знаете ничего этого, то все равно ваша помощь может понадобиться!

ps грубый пример анимации http://ilfate.ru/robot/demo_fight/