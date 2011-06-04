Расширенный рейтинг материалов на Joomla 1.5

Есть скрипт статистики - прилагаю Его нужно поправить: 1. все это должно лежать в папке www.alexyanovsky.com/business14/b/ 2. текст взять из www.alexyanovsky.com/business14/ya1.html 3. форму вставить другую - прилагаю код (но выглядеть по оформлению форма должна так же как на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализация – на усмотрение программиста – компонент+модуль+плагин, плагин+модуль или по-другому. Можно работать со стандартными джумловыми материалами или с компонентом ZOO (последнее более желательно).
Требуется следующий функционал:
В каждом материале должно быть несколько независимых пятибальных (1-5 звезд) рейтингов и один общий – итоговый – среднее значение этих всех независимых. Этот итоговый рейтинг должен отображаться в списке материалов (организованных в виде блога).
Также должен быть ещё один пункт «оценки» – типа рейтинга, но однобального (можно чек-бокс, или одна звёздочка – но принцип тотже). Пример: «я рекомендую этот материал» – включено, или «не рекомендую» – выключено.
К каждому материалу идут комментарии, которые связаны с оценками-рейтингами. А именно – нельзя оставлять комментарий не «проголосовав» и наоборот – оценка не принимается если человек не аргументировал её в комментарии. Комментарии должны иметь возможность подключения обязательных полей.
Оценки и комментарии могут ставить только зарегистрированные юзеры. Соответственно – комментарии не должны быть анонимными.
Возможность сортировать/фильтровать списки материалов по кол-ву отзывов, рейтингу (итоговому или по 1 параметру), кол-ву рекомендаций.
Оплата в yandex-деньгах или webmoney
Будут нужны уточнения по ТЗ – спрашивайте.
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