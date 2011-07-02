Установка и подгонка модов на ТБДев

Есть скрипт статистики - прилагаю Его нужно поправить: 1. все это должно лежать в папке www.alexyanovsky.com/business14/b/ 2. текст взять из www.alexyanovsky.com/business14/ya1.html 3. форму вставить другую - прилагаю код (но выглядеть по оформлению форма должна так же как на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Организация пункта обмена бонусов + админка к ним
Ну в общем админка чтоб все там можно было редактировать, сколько на что менять
2.Организация покупка подарков-картинок за бонусы + админка
*Пожелание к подарку, вывод в профиле юзера, удаление подарка+пожелания через месяц с базы и соответственно с трекера
3.К 1 и 2 пункту история обмена бонусов должна быть прописана у юзера в истории, типа такого , обменял на гигабайты что сколько купил подарок тому тому на столько бонусов
4.Смена ника на иконку, другой цвет ника
По всем уточнениям скриншотам примерам писать в лс
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