Установка и подгонка модов на ТБДев

Веб-программированиеЗавершен1 заявка134 просмотра
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1.Организация пункта обмена бонусов + админка к ним

Ну в общем админка чтоб все там можно было редактировать, сколько на что менять

2.Организация покупка подарков-картинок за бонусы + админка

*Пожелание к подарку, вывод в профиле юзера, удаление подарка+пожелания через месяц с базы и соответственно с трекера

3.К 1 и 2 пункту история обмена бонусов должна быть прописана у юзера в истории, типа такого , обменял на гигабайты что сколько купил подарок тому тому на столько бонусов

4.Смена ника на иконку, другой цвет ника

По всем уточнениям скриншотам примерам писать в лс

13 лет назад
anuhf
Анна 
32 годаГермания
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Skotch
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
Ну что я могу еще написать про Омельяна, очень качественно все делает, даже сверх того что я хотела , прекрасная организация , за подходящую цену особенно радует что человек их не завышает, очень осталась довольна сотрудничеством и его работой думаю в дальнейшем буду к нему обращаться
Как всегда, все на высоте. Даже нечего добавить, все идеально.
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