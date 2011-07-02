Установка и подгонка модов на ТБДев

1.Организация пункта обмена бонусов + админка к ним

Ну в общем админка чтоб все там можно было редактировать, сколько на что менять

2.Организация покупка подарков-картинок за бонусы + админка

*Пожелание к подарку, вывод в профиле юзера, удаление подарка+пожелания через месяц с базы и соответственно с трекера

3.К 1 и 2 пункту история обмена бонусов должна быть прописана у юзера в истории, типа такого , обменял на гигабайты что сколько купил подарок тому тому на столько бонусов

4.Смена ника на иконку, другой цвет ника

По всем уточнениям скриншотам примерам писать в лс