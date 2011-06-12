Компонент для Joomla

Необходим компонент для джумлы.

Функциональность:

Пользователь задает вопрос и получает на него ответы от других пользователей.

1. Форму задачи вопроса можно посмотреть тут otvety.com.ua/user_zone/various/podskazhite_kak_nazivaetsya_film_.html

2. Вывод списка заданных вопросов можно посмотреть тут otvety.com.ua/user_zone/astrology#question_list_user_zone_ajax_div

3. В админке должна быть возможность выбора по ролям кто может задавать вопрос.

4. Система коментариев может быть своя или прикреплена к Jcomennts

5. А также необходим модуль вывода последних заданных вопросов

Предложения по цене и срокам оставляем ниже