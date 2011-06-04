Flash звонилка (SIP)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Нужно сделать кнопку, при нажатии на которую как в зингае zingaya ком проверялась что у партнера есть гарнитура, шел бы запрос на сервер и передавалося Номер заказа

Сервер возврашал бы телефон клиента, и шел звонок клиенту через наш SIP сервер на астериксе

Почему такие заморочки - Партнер не должен знать НОМЕР клиента контакты, поэтому номер мы беерм с сервера.

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Аськ 99 7544

Скай п sevasot

13 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
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