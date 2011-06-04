Flash звонилка (SIP)

Можно использховать готовое решение.

Нужно сделать кнопку, при нажатии на которую как в зингае zingaya ком проверялась что у партнера есть гарнитура, шел бы запрос на сервер и передавалося Номер заказа

Сервер возврашал бы телефон клиента, и шел звонок клиенту через наш SIP сервер на астериксе

Почему такие заморочки - Партнер не должен знать НОМЕР клиента контакты, поэтому номер мы беерм с сервера.

Контакты

Аськ 99 7544

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