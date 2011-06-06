Скрипт или модуль на пхп

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Нужен модуль для Joomla 1.59 версии.
Вобщем на сайте есть скрытый текст в статьях (в полной статье) поле в бд fulltext
этот скрытый текст невидет обычным посетителям
чтобы скрыть текст в статье я его обрамляю тегами
{teg} скрытый текст внутри {/teg} сами теги задаются в настройках компонента
когда посетитель сайта проходит стандартную регистрацию на сайте в этом компоненте
я его подтверждаю (т.е. появляется новый пользователь) он уже какбы зарегился но неактивен
я захожу в админку, в этом компоненте активирую его и после этого он видит скрытый текст на сайте
видит то что внутри тегов {teg} скрытый текст внутри {/teg}
теперь про настройки компонента.
Каждому новому пользователю в настройках компонента зачисляется
30 дней по истечению их учетная запись деактивируется и тогда я снова должен чтобы продлить на 30 дней
количество дней задается в конфиге компонента по умолчанию 30 и означает что каждый пользователь после того как я его подтверждаю получает 30 дней (он сможет видеть скрытый текст все эти 30 дней)
Теперь вот такое еще. посетитель сайта зашол на страницу в полную статью и ему выводит
Чтобы вы смогли увидеть скрытый текст вы должны зарегистрироваться на сайте
вобщем внутри компонета должен лежать текстовик txt расширения в нем я напишу это сообщение или другого характера
оно выводится только обычным посетителям сайта, после того как они зарегистрировались, а я их учетную запись подтвердил они больше не видят этого сообщения в течении 30 дней по прошествию 30 дней учетная запись блокируется и чел снова при попытке авторизации видит стандартное джумловское сообщение что ваша учетная запись не подтверждена админом.
Вот и все простой компонент.
в приложении интерфейс компонента глянте на него он внизу.
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