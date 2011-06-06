Скрипт или модуль на пхп

Нужен модуль для Joomla 1.59 версии.

Вобщем на сайте есть скрытый текст в статьях (в полной статье) поле в бд fulltext

этот скрытый текст невидет обычным посетителям

чтобы скрыть текст в статье я его обрамляю тегами

{teg} скрытый текст внутри {/teg} сами теги задаются в настройках компонента

когда посетитель сайта проходит стандартную регистрацию на сайте в этом компоненте

я его подтверждаю (т.е. появляется новый пользователь) он уже какбы зарегился но неактивен

я захожу в админку, в этом компоненте активирую его и после этого он видит скрытый текст на сайте

видит то что внутри тегов {teg} скрытый текст внутри {/teg}

теперь про настройки компонента.

Каждому новому пользователю в настройках компонента зачисляется

30 дней по истечению их учетная запись деактивируется и тогда я снова должен чтобы продлить на 30 дней

количество дней задается в конфиге компонента по умолчанию 30 и означает что каждый пользователь после того как я его подтверждаю получает 30 дней (он сможет видеть скрытый текст все эти 30 дней)

Теперь вот такое еще. посетитель сайта зашол на страницу в полную статью и ему выводит

Чтобы вы смогли увидеть скрытый текст вы должны зарегистрироваться на сайте

вобщем внутри компонета должен лежать текстовик txt расширения в нем я напишу это сообщение или другого характера

оно выводится только обычным посетителям сайта, после того как они зарегистрировались, а я их учетную запись подтвердил они больше не видят этого сообщения в течении 30 дней по прошествию 30 дней учетная запись блокируется и чел снова при попытке авторизации видит стандартное джумловское сообщение что ваша учетная запись не подтверждена админом.

Вот и все простой компонент.

в приложении интерфейс компонента глянте на него он внизу.