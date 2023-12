Сделать сайт (статейный портал) на WordPress

Нужно сделать сайт на Wordpress:

А) Сверстать и натянуть уже готовый PSD-дизайн

Б) Настроить необходимый функционал.

Мне нужен сайт на WordPress, на котором со временем будет несколько тысяч страниц, очень много рубрик и подрубрик.

Сайт нужно сделать на базе плагина “Каталог статей” (http://dimox.name/wordpress-plugin-article-directory/) или темы “Каталог статей” (http://dimox.name/wordpress-theme-article-directory/).

Посмотрите картинки дизайна, которые прилагаются к проекту. Получилось так, что я сначала написал ТЗ к сайту, заказал и получил дизайн, а уже потом узнал, что есть готовая тема и плагин "Каталог статей", которые уже во многом реализовали нужный мне функционал. Поэтому на готовом сайте дизайн можно будет значительно изменить, по договоренности с исполнителем.

ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО ЕСТЬ В ДИЗАЙНЕ:

1. Блок "Вход через соц сети"

2. Форма для комментариев - используйте стандартную форму ВордПресс + плагины Loginza и Subscribe To Comments.

Суть сайта: админ публикует статьи, посетители их комментируют, делятся ими в соц сетях, подписываются на рассылку или трансляции новых статей в удобных для них сервисах (ЖЖ, Фейсбук, Вконтакте, Твиттер и др.).

Нужно реализовать следующие блоки:

Социальный плагин Фейсбук

В статьях: кнопки “Нравится” Фейсбук и Вконтакте, а также от Яндекса блок "Поделиться" (см. http://api.yandex.ru/share/)

Авторизация через Loginza

Подписка на мейл-рассылку - вставить в виджет код формы подписки от smartresponder.ru, я его предоставлю

Чтобы пользователи могли следить за новыми материалами через Фейсбук, Вконтакте, ЖЖ, Блоггер, Твиттер, RSS. Настроить трансляцию в каждый из этих сервисов, как сделано на сайте http://www.proofsite.com.ua/ (см. колонку "Обновления блога" справа вверху). Транслироваться должны не все новые статьи на сайте, а только те, которые нужно (выберет админ). Это то же самое, что ЖЖ-кросспост, но нужно его организовать не только для ЖЖ.

Контекстная реклама - блоки кода AdSense или Яндекс Директ в тех местах, которые указаны на картинках дизайна. Код блоков контекстной рекламы должно быть удобно редактировать или заменять в случае необходимости. Как вариант - чтобы он был в отдельных файлах. Так сделано в WordPress-теме ProSense Blue, которая установлена на http://kustblog.info

Баннеры для прямой рекламы. К ним то же пожелание, что и по контекстной рекламе - чтобы было удобно заменять. Нужно сделать, чтобы на место блока контекстной рекламы можно было легко поставить баннер от прямого рекламодателя, и наоборот.

Виджет "Свежие комментарии к статьям". Название статьи и от кого комментарий

Виджет "Новые материалы на сайте". В него попадают не все новые статьи, а только те, которые выбрал админ и которые транслируются в социальные сети

Поиск по сайту

Товарные блоки от магазинов-партнеров (см. подробнее ниже)

Человеко-Понятные URL-адреса

Плагины:

Math Comment Spam Protection

Rus To Lat

Akismet

All In One SEO Pack

My Category Order

Loginza

"Хлебные крошки"

WP Super Cache

Avatars

Dagon Design Sitemap Generator

Google XML Sitemaps

Subscribe To Comments

LiveJournal Crossposter + кросс-постеры для других социальных сервисов

+++ возможно, понадобятся еще какие-то плагины

Страницы сайта:

1. Главная страница

2. Отдельная статья

3. Отдельный раздел меню с вложенными подразделами

4. Карта сайта - многостраничный html, по 50 ссылок на страницу, образец http://kustblog.info/?page_id=406. А также XML-карта сайта, которую можно "скормить" поисковым системам. С помощью Dagon Design Sitemap Generator

5. "О сайте", "Реклама на сайте", "Связаться с администрацией" - обычные статичные страницы

Нужна “математическая” капча (Math Comment Spam Protection) во всех комментариях, причем не только для анонимных сообщений, а даже если пользователь залогинился.

НАСЧЕТ РУБРИК САЙТА И ИХ ВИДИМОСТИ В МЕНЮ

На главной странице отображаются рубрики, которые имеют "родителей", и сами "родители". Порядком их вывода управляет админ. У какой-то рубрики может оказаться слишком много подрубрик. Тогда на главной странице отображается только часть подрубрик (каких именно, выбирает админ). Как пример, см. на картинке главной страницы рубрику "Болезни по алфавиту".

Если на Wordpress-сайте в меню нажать на "родительскую" рубрику, то пользователь попадает на страницу со списком статей из этой рубрики и всех рубрик, которые "вложены" в нее. Нам нужно, чтобы когда посетитель нажимает на "родительскую" рубрику или на ссылку "см. полный список", то он попадал на страницу не со статьями, а лишь со списком всех подрубрик, которые "вложены" в "родительскую" рубрику. На этой странице он выбирает интересующую его "вложенную" рубрику и уже тогда попадает на список статей. Это уже реализовано плагином Article Directory.

Предположим, у какой-то рубрики слишком много подрубрик, и админ решил не отображать часть из них на главной странице. Тогда снизу под подрубриками, которые отображаются, должна автоматически появляться ссылка "См. полный список", которая ведет на страницу рубрики со списком всех ее подрубрик. См. пример - рубрику "Болезни по алфавиту" на картинке дизайна. Ссылка "См. полный список" не реализована плагином Article Directory, вам нужно будет ее сделать.

КАК ПОСЕТИТЕЛИ БУДУТ ОСТАВЛЯТЬ КОММЕНТАРИИ К МАТЕРИАЛАМ НА САЙТЕ

Не так сложно, как на дизайне. Используйте стандартную форму комментариев WordPress + Math Comment Spam Protection + Akismet + Subscribe To Comments + Loginza (см. loginza.ru). Если сможете сделать, что система будет автоматически распознавать посетителя, который залогинен Вконтакте или в Фейсбуке - будет вообще замечательно, но это не обязательно. Loginza пока этого не умеет, там нужно нажать пару кнопок, чтобы залогиниться из-под соц. сети.

На многих сайтах комментарии к одной и той же статье от "обычных" пользователей и пользователей из-под социальных сетей показываются отдельными списками, один список под другим. У нас такое не пройдет. Комментарии должны показываться все вместе, как обычно в WordPress, по мере поступления.

БЛОК ИЗ 2-Х ТОВАРОВ В КОНЦЕ СТАТЬИ

Нужно сделать, чтобы в конце каждой страницы на сайте можно было добавить товарный блок из 2-х товаров. Этот функционал мне уже успешно реализовали в виде плагина для wordpress (http://www.weblancer.net/projects/259432.html). Внимательно прочитайте по ссылке, что и как делает этот плагин. Вот пример, как это работает - http://lechenie-gipertonii.info/pochki-unikalnyj-filtr-chelovecheskogo-organizma.html - см. две книги под текстом статьи. Плагин я предоставлю. Вам нужно добиться, чтобы этот плагин нормально работал на сайте, который вы будете разрабатывать.

СТРАНИЦА ПРО ПОДАРКИ ПОДПИСЧИКАМ РАССЫЛКИ

См. ссылку на нее в правой колонке в дизайне. Это обычная статичная страница, просто ссылка на нее выводится в нестандартном месте.

В админке нужно предусмотреть возможность в виджете менять текст и картинку подарка, который будет разыгран следующим, эта информация отображается на сайте “сквозняком” в правой колонке в блоке “Подарки”.

Способы связи со мной:

1. В скайпе я бываю почти каждый день, и помногу

2. В аське не сижу, выхожу туда только по предварительной договоренности

3. Можете оставить заявку на проект или написать мне в личку - и я свяжусь с вами через аську и скайп

4. Можно оперативно решать вопросы по мобильному телефону.

Все проекты на Веблансере я провожу через подписание договора и сразу "замораживаю" всю сумму по договору в системе "Безопасная сделка". Если вы не знаете, что это такое, - почитайте "Помощь". Не работаю с фрилансерами, желающими получить предоплату до начала работы.