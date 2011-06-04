Smscoin + интеркасса для DLE срочно!

Привет всем.Вообщем можно взять за основу бесплатный модуль от smscoin и прикрутить к нему интеркассу

для перехода пользователей в vip группу.

вот я начал делать примерно так и здесь можно посмотреть.вообщем у меня не получилось и нет времени разбираться

http://yomayo.info

файл модуля от smscoin прикрепил