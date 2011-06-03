Интернет аптека

Нужно сделать аналог дырявого сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек способный четко поддерживать работоспособность сайта. Постоянное обновление сайта новыми "скриптами", "бонусами", "приколами", "эксклюзивами". Достойная оплата достойной работы! Хочется найти профессионала в своей работе. Заказчик очень привередлив.
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