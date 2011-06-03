Аналог сайта

Бот на форум phpbb, который заходит в определенные темы, может быть до 5 штук, ставит смайлик, через час удаляет смайлик и ставит новый, если есть чужой пост - то ставит смайлик после него, и так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать аналог дырявого сайта.
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