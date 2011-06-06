Кнопка с саунд треком на флеш

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки162 просмотра
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Нужно сделать кнопку с саундтреком на флеш! Функционал: трек подгружаем из файла на сервере, нужно записывать в куки браузера состояние кнопки нажата или нет, что бы пользователю который раз отключил звук не приходилось нажимать на кнопку при каждом новом заходе на сайт.

13 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Azag-Thoth
Владимир 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$11
1 день
Владимир, профессионально подошел к решению задачи! постарался не просто выполнить задачу, но и сделать это качественно!!! рекомендую.
Василий показал себя приятным в общении человеком, который может чётко сформулировать задачу и понимающе относится к не очевидным аспектам её реализации. С оплатой всё чётко. Рекомендую.
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