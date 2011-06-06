Кнопка с саунд треком на флеш

Нужно сделать кнопку с саундтреком на флеш! Функционал: трек подгружаем из файла на сервере, нужно записывать в куки браузера состояние кнопки нажата или нет, что бы пользователю который раз отключил звук не приходилось нажимать на кнопку при каждом новом заходе на сайт.