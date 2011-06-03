Написать парсер

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать веб-парсер.

С двух сайтов собрать данные из структурированных полей в Excel.

Файл складывается на ftp каждый день, запуск парсера по расписанию или вручную.

Бюджет 1000 рублей.

Подробности в личку, желательно наличие скайп у вас.

Возможны постоянные заказы.

13 лет назад
zibelia
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработать интерфейс

    $1500

    Необходимо разработать библиотеку контролов пользовательского интерфейса для проекта на Adobe Flex 4 и их динамического построения по протоколу в xml формате. Стоимость от 45 000 р. ТЗ в прикрепленном файле

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Система заполнения базы знаний на движке wiki

    Небольшой компании требуется портал с базой знаний. Руководство выбрало Wiki-вариант. Однако научить сотрудников wiki-разметке и правилам написания статей невозможно. Требуется создать интерфейс типа "анкеты", в которой пользователь описывает контент путем выбора категорий из списка, затем ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание скрипта.

    $50

    Приветствую требуется написать не сложный скрипт. Суть которого сводиться к получению данных из формы на странице сайта, отправку их на сторонный сайт и анализ ответа оного. Связь icq 557807754

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Крупный швейцарский проект, PHP/Zend

    $10000

    Проект появящен online рейтингу клубов и включает: разработку Facebook app, серверную и клиентскую части, API для мобильных устройств, тщательное тестирование и deployment. ТЗ и детали проекта - на собеседовании. Отдадим предпочтение кандидатам из Киева. Мы предлагаем: - Долгосрочное сотрудничество - ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Надо создать конструктор баннера

    Надо создать конструктор баннера, наподобие mvideo.ru (самый большой баннер с переключением). Функционал тотже. Исходные данные для каждого кадра - флешка, иконка для переключателя кадров, текст, ссылка с баннера. Конструктор должен легко позволять добавлять/удалять кадры из баннера и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переделать модуль для dle

    $15

    Здравствуйте Суть модуля проста: любой желающий может добавить на страницу что хочет, без модерации. Что нужно сделать: нужно сделать возможность постить картинки, т.е. возможность вставить html код картинки, только img тег. сделать две сортировки: новые вопросы сверху, или последние, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно установить плагины или модули на Wordpress

    $50

    В сайт сделанный на Wordpress необходимо добавить: - Форму опроса. - Плагин или модуль для установки баннеров (управление показами, статистика). - Счетчик Яндекс.Метрики Срок 1-2 дня. Бюджет 50$. Оплата wmz

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад