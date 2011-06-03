Написать парсер

Необходимо сделать веб-парсер.

С двух сайтов собрать данные из структурированных полей в Excel.

Файл складывается на ftp каждый день, запуск парсера по расписанию или вручную.

Бюджет 1000 рублей.

Подробности в личку, желательно наличие скайп у вас.

Возможны постоянные заказы.