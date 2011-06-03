Написание скрипта.

Здравствуйте Суть модуля проста: любой желающий может добавить на страницу что хочет, без модерации. Что нужно сделать: нужно сделать возможность постить картинки, т.е. возможность вставить html код картинки, только img тег. сделать две сортировки: новые вопросы сверху, или последние, ...