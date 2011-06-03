Написание скрипта.

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Приветствую требуется написать не сложный скрипт. Суть которого сводиться к получению данных из формы на странице сайта, отправку их на сторонный сайт и анализ ответа оного.

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13 лет назад
Skurat
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад