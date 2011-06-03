Крупный швейцарский проект, PHP/Zend

Нужен кликатель страниц в одноклассниках детали в асю 634029819
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект появящен online рейтингу клубов и включает:
разработку Facebook app, серверную и клиентскую части, API для мобильных устройств, тщательное тестирование и deployment. ТЗ и детали проекта - на собеседовании.
Отдадим предпочтение кандидатам из Киева.
Мы предлагаем:
- Долгосрочное сотрудничество
- Достойную оплату
- Свободный график работы
- Работу с профессионалами
- Интересный проект
Требования к кандидатам:
- Опыт работы с PHP более 4-х лет
- Участие в крупных проектах
- Уверенные знания ООП
- Приветствуется опыт работы с фреймворками (Zend, Symphony, Kohana и т.д.)
- Технический английский; разговорный английский приветствуется
- Аккуратность, ответственность, коммуникабельность
Если Вы верите в свои силы, стремитесь профессионально совершенствоваться и готовы работать в дружной команде - отправляйте Вашу заявку!
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