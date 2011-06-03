Крупный швейцарский проект, PHP/Zend

Проект появящен online рейтингу клубов и включает:

разработку Facebook app, серверную и клиентскую части, API для мобильных устройств, тщательное тестирование и deployment. ТЗ и детали проекта - на собеседовании.

Отдадим предпочтение кандидатам из Киева.

Мы предлагаем:

- Долгосрочное сотрудничество

- Достойную оплату

- Свободный график работы

- Работу с профессионалами

- Интересный проект

Требования к кандидатам:

- Опыт работы с PHP более 4-х лет

- Участие в крупных проектах

- Уверенные знания ООП

- Приветствуется опыт работы с фреймворками (Zend, Symphony, Kohana и т.д.)

- Технический английский; разговорный английский приветствуется

- Аккуратность, ответственность, коммуникабельность

Если Вы верите в свои силы, стремитесь профессионально совершенствоваться и готовы работать в дружной команде - отправляйте Вашу заявку!