Переделать модуль для dle

Здравствуйте

Суть модуля проста: любой желающий может добавить на страницу что хочет, без модерации.

Что нужно сделать:

нужно сделать возможность постить картинки, т.е. возможность вставить html код картинки, только img тег.

сделать две сортировки: новые вопросы сверху, или последние, в которые были добавлены комментарии (т.е. как на форуме)

Модуль простой, кода мало.