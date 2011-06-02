Небольшой комплекс скриптов на пехапе

Требуется создать небольшой набор скриптов с минимальным дизайном

регистрация (мыло, пароль, мобильник, кошель вмр/вмз/яд - на выбор и поле с этим кошельком) должно быть заполнено то или другое поле (тел/кошель)

активация человека по мылу

в личном кабинете отображается его учетная запись (выдается админом), состояние счета и блок с текущей новостью

+ страничка админа где он может присваивать учетки, менять состояние счета, писать новость

последнее в принципе не обязятельно - можно и через мускуль поправить (да, все надо завязать на бд естественно =))

нужно сделать в течение дня

500вмр или яд