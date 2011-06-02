Вёрстка и программирование сайта салона штор.

Есть флешка, которая отображает картинки в виде книги/журнала и дает возможность листать страницы. Пути к картинкам прописываются в конгфиге (config.xml), который лежит в данном каталоге, что и флеш-ролик. Задача: нужно сделать так, чтобы ролик принимал параметром url ...