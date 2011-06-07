Javascript - подправить скрипт на Jquery

Требуется выполнить небольшую работу на сайте на платформе ShopScript. ТЗ при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: affresco[dot]com[dot]ua/modshopaffresco/4970/
заказчик хочет чуть подправить работу скрипта.
1)
Надо что бы независимо уменьшаем или увеличиваем выделенную область, в полях уменьшалось или увелчич. значение, согласно приведенной пропорции:
w = 100 / ШИРИНА максимальной выделенной области * измененная ШИРИНА выделенной области
новая высота в поле ввода = h / 100 * ЦИФРА ИЗ ПОЛЯ ШИРИНЫ
h = 100 / ВЫСОТА максимальной выделенной области * измененная ВЫСОТА выделенной области
новая высота в поле ввода = h / 100 * ЦИФРА ИЗ ПОЛЯ ВЫСОТЫ
2)
Если менять значение ширины в поле ввода (сейчас работает) - высота в поле ввода должна меняться соответственно пропорции выделенной пунктиром области.
Не забудьте указывать стоимость и сроки!
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