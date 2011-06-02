Нужно к верстке написать скрипт для верхнего меню, при наведении на меню должны появляться подпункты, как сейчас над пунктом "Новости", ну и линия горизонтальная должна выделять активны пункт

Нужно это сделать сейчас. От вас цена

http://websolution.net.ua/markup/