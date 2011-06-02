Программа поиска кратчайшего пути по узлам

Что треебуется:

Карта.

Возможность проставлять на карту узлы(точки).

Возможность связывать узлы(точки) между собой.

Возможность поиска наикратчайшего пути между двумя точками по алгоритму Дейкстры.

Узлы и связи сохранять в БД

Реализовывать на Google map API или Yandex map API или как плагин для 2GIS или предложите что-то своё.

Пишите сюда: срок, цену и с помощью чего будете реализовывать.