Подключение платежной системы

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подключение мерчанта к сайту. Имеется вся техническая документация.

13 лет назад
Usa-Today
Виктор 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Баннерная система под LiveStreet

    Что имеем: англоязычный сайт с движком LiveStreet Что нужно: доработать установленный на сайте плагин «Banneroid (баннерокрутилка)» (http://livestreetcms.com/addons/view/129/) Конкретнее: 1) Добавить геолокацию – чтобы администратор смог настроить показ баннеров только в определенной стране: a. Определение местонахождения пользователя по IP 2) Добавить дополнительные места под ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка бота для размещения объявлений

    $100

    Консалтинговая компания по недвижимости нуждается в боте, который бы автоматически размещал объявления на таких известных досках объявлений, как slando и olx. Варианты, где два бота (под каждый сайт отдельно), приемлемы.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Компонент для joomla

    $40

    Необходимо разработать простенький компонент для joomla. Краткое описание: 1. Человек авторизуется на сайте под joomla 2. Переходит на страницу 3. На ней загружает фотку 4. В фото с помощью api face.com(пример http://developers.face.com/examples/poster-yourself) выбирается лицо, и совмещается с фотографией хранящейся ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для mitien. Создание Flash

    $500

    Требуется создать приложение для сайта смысл которого - подготовка фотографии к печати на предмете. Функционал: - загрузка и обработка фотографии с компьютера пользователя - добавление и манипуляции с текстом - аплоад готового изображения на сервер Важные моменты: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обновить tiny MCE

    В админ панель необходимо установить более новую версию TINYMCE. Такую как здесь tinymce.moxiecode.com/try... Но снизу должна быть кнопка Loading/initalization чтобы при желании нажать на нее и редактор бы пропал. В редакторе должны присутвовать все кнопки как ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать оформление в один шаг

    $20

    Имеется заготовка инет магазина ( то есть в разработке). Joomla Virtuemart Требуется сделать, чтобы оформление заказа после кнопки ОФОРМИТЬ- можно проделать на одной странице. То есть, нажали кнопку ОФОРМИТЬ в корзине, перешли на следующую страничку ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад