Приватный проект для mitien. Создание Flash

Сайт на Joomla 1.5 С помощью формы клиент может выбрать нужный тур и оплатить с помощью платежной системы Liqpay. Их API - https://liqpay.com/?do=pages&p=cnb12 ТЗ и скрин формы в прикрепленном файле. Просьба писать реальные суммы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать приложение для сайта смысл которого - подготовка фотографии к печати на предмете.
Функционал:
- загрузка и обработка фотографии с компьютера пользователя
- добавление и манипуляции с текстом
- аплоад готового изображения на сервер
Важные моменты:
- несколько языков и возможность добавления их в будущем самостоятельно
- возможность смены набора текста шрифтов для каждого из языков
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