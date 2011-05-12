twel

Артем twel

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать макет брошюры (А4, 4 полосы)

    Добрый день! Требуется разработать брошюру, формат А4, 4 полосы, полноцвет.  Результат работы: файл макета в исходном формате со шрифтами (Corel) Условия оплаты: аванс 50% / окончательный расчет после выполнения работы 50 %. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется разработать лендинг

    $100

    Добрый день! Требуется разработать лендинг: разработка макета, верстка, размещение на наш хостинг. Содержание: шапка, 5-6 информационных блоков, форма обратной связи, нижняя часть. Пример www.is-77.ru Наш текущий лендинг www.serprom.ru

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать информационную брошюру (А4, 4 полосы)

    $25

    Добрый день! Требуется разработать информационную брошюру. Формат А4, 4 полосы, полноцвет. Образец прилагается (формат подачи информации, стилистика). Срок выполнения 1-2 дня. Результат работы: файл макета в исходном формате со ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется разработать узел стыковки стеновых панелей

    $150

    Необходимо разработать  оптимальный узел стыковки стеновых панелей. Схема сборки прилагается. Исходные данные: Мы производим модульные здания, которые собираются из 3-х основных типов панелей: панели основания, стеновые панели и панели крыши (схема сборки ...

    Чертежи и Схемы10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сделать RIP лендинга

    $10

    Добрый день! Требуется сделать RIP нашего лендинга www.serprom.ru и залить на наш хостинг. Срок - 1 день. Специалистам с высоким рейтингом - предоплата 100%. Благодарю за проявленный интерес.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется личный помощник (удаленка, офисные задачи)

    Добрый день! На постоянную основу требуется личный помощник для выполнения задач в удаленном формате: подготовка договоров, счетов на оплату, исходящих писем и т.д. Требования: уверенный пользователь ПК. Оплата на карту за каждое выполненное ...

    Управление проектами85 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Офисная задача - подготовить КП в Word

    $200

    Добрый день! Требуется выполнить офисную задачу - составить около 50 КП (коммерческое предложение) и счетов на оплату в Word и перевести их в PDF. Образец КП  и краткий текст предоставляется. Размер КП ...

    Редактирование и Корректура14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание модели в 3Ds MAX

    $100

    Добрый день! Требуется создать модель блочной конструкции в3Ds MAX + отрендерить сцену с 2-х разных ракурсов. Конструкция состоит из 4-х однотипных блоков(контейнеров), фундамента и крыши. Отличие блоков только в расположении окон, дверей ...

    3ds Max
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется разработать дизайн-проект квартиры

    $500

    Добрый день! Требуется разработать дизайн-проект квартиры. Прилагается план квартиры и образцы дизайнерских решений, на которые необходимо ориентироваться. Высота потолков 3м, дополнительные размеры предоставляются в процессе работы. Срок выполнения работы – 1 ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • PHP-MySQL. Модернизация модуля интернет-магазина

    $100

    Доброго времени суток! Имеется интернет-магазин на базе oscommerce. Нужен профессионал в области php и MySQL. Требуется переработать действующий модуль партнерской программы интернет-магазина. Сейчас ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется тестирование сайта интернет-магазина

    $20

    Добрый день! В рамках работы по подготовке к запуску интернет-магазина требуется провести общее тестирование работоспособности сайта. Основная задача: 1. Поиск багов и и описание условий их возникновения 2. Работоспособность сайта ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватный проект для mitien. Создание Flash

    $500

    Требуется создать приложение для сайта смысл которого - подготовка фотографии к печати на предмете. Функционал: - загрузка и обработка фотографии с компьютера пользователя - добавление и манипуляции с текстом ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется оптимизация дизайна сайта

    $50

    Уважаемые Профессионалы! В настоящее время готовится к запуску проект, предполагающий продажу подарочных персонализированных кристаллов с лазерной гравировкой фотографии внутри. В рамках работы по запуску сайта требуется оптимизация дизайна сайта. Требование: ...

    PHP
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется глубок. обработка фото, знание Photoshop

    $270

    Требуется глубокая обработка фото товаров интернет-магазина. Товары - акриловые кристаллы с лазерной гравировкой фотографии внутри. В данный момент необходима обработка 30 фотографий у каждой по 3 вида, тоесть всего 90 фото. ...

    Обработка фотографий22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать ИМ на osCommerce STS Edition

    $50

    Требуется доработать код интернет-магазина в части оформления заказов. Движок osCommerce STS Edition v.1.04 Необходимо добавить дополнительную страницу оформления заказа товара: - Нажимая на кнопку оформить заказ, клиент попадает на данную ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Разработать макет брошюры (А4, 4 полосы)
все отлично. сотрудничеством доволен.
Рекомендую - все выполнено вовремя и в полном объеме.
Ответный отзыв
gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Требуется сделать RIP лендинга
Все отлично, рекомендую заказчика.
Артем - профессионал! Приятно работать. Выполнил все быстро и без замечаний с моей стороны. Рад, что обратился именно к нему. Рекомендую всем!!!
Ответный отзыв
mokrbli
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Создание модели в 3Ds MAX
3ds Max
Все отлично, приятно было работать
Работа выполнена быстро, на высоком профессиональном уровне. Рекомендую!
Ответный отзыв
Mynutka
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Требуется обработать сканы чертежей
Все четко, быстро и приятно в общении! С радостью готова снова поработать!
Спасибо, Наталии! Моментальное исполнение, отличное качество. Буду рад сотрудничать в будущем!!!
Ответный отзыв
Venom4eg
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Требуется доработать php-код
PHP
Доволен сотрудничеством
Отлично справился с задачей: точно в срок сделал, принял замечания и все устранил. Мои рекомендации. Буду сотрудничать в будущем.
Ответный отзыв
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