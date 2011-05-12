Добрый день! Требуется разработать брошюру, формат А4, 4 полосы, полноцвет. Результат работы: файл макета в исходном формате со шрифтами (Corel) Условия оплаты: аванс 50% / окончательный расчет после выполнения работы 50 %. ...
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Добрый день! Требуется разработать лендинг: разработка макета, верстка, размещение на наш хостинг. Содержание: шапка, 5-6 информационных блоков, форма обратной связи, нижняя часть. Пример www.is-77.ru Наш текущий лендинг www.serprom.ruДизайн сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Добрый день! Требуется разработать информационную брошюру. Формат А4, 4 полосы, полноцвет. Образец прилагается (формат подачи информации, стилистика). Срок выполнения 1-2 дня. Результат работы: файл макета в исходном формате со ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Необходимо разработать оптимальный узел стыковки стеновых панелей. Схема сборки прилагается. Исходные данные: Мы производим модульные здания, которые собираются из 3-х основных типов панелей: панели основания, стеновые панели и панели крыши (схема сборки ...Чертежи и Схемы10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Добрый день! Требуется сделать RIP нашего лендинга www.serprom.ru и залить на наш хостинг. Срок - 1 день. Специалистам с высоким рейтингом - предоплата 100%. Благодарю за проявленный интерес.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Добрый день! Необходимо произвести сведение нескольких документов А4 в один. Срок 1-2 часа Специалистам с высоким рейтингом - предоплата 100%. Благодарю за проявленный интерес!Обработка фотографий9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $12
Добрый день! Требуется в Photoshop обработать чертежи (убрать часть текста). Всего 8 документов А4 Срок 1 день. Способ оплаты на Ваше усмотрение. Благодарю за проявленный интерес.Обработка фотографий31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! На постоянную основу требуется личный помощник для выполнения задач в удаленном формате: подготовка договоров, счетов на оплату, исходящих писем и т.д. Требования: уверенный пользователь ПК. Оплата на карту за каждое выполненное ...Управление проектами85 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Добрый день! Требуется выполнить офисную задачу - составить около 50 КП (коммерческое предложение) и счетов на оплату в Word и перевести их в PDF. Образец КП и краткий текст предоставляется. Размер КП ...Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Добрый день! Имеются сканы чертежей (поэтажный план и экспликация) Требуется убрать "копия верна".Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Добрый день! Требуется создать модель блочной конструкции в3Ds MAX + отрендерить сцену с 2-х разных ракурсов. Конструкция состоит из 4-х однотипных блоков(контейнеров), фундамента и крыши. Отличие блоков только в расположении окон, дверей ...3D-графика1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Добрый день! Требуется разработать дизайн-проект квартиры. Прилагается план квартиры и образцы дизайнерских решений, на которые необходимо ориентироваться. Высота потолков 3м, дополнительные размеры предоставляются в процессе работы. Срок выполнения работы – 1 ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Добрый день! Требуется доработка PHP кода одной страницы сайта. Подробное описание задачи в ТЗ. По итогам возможно дальнейшее сотрудничество.Завершен14 лет назад
- $100
Доброго времени суток! Имеется интернет-магазин на базе oscommerce. Нужен профессионал в области php и MySQL. Требуется переработать действующий модуль партнерской программы интернет-магазина. Сейчас ...Завершен14 лет назад
- $20
Добрый день! В рамках работы по подготовке к запуску интернет-магазина требуется провести общее тестирование работоспособности сайта. Основная задача: 1. Поиск багов и и описание условий их возникновения 2. Работоспособность сайта ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Требуется создать приложение для сайта смысл которого - подготовка фотографии к печати на предмете. Функционал: - загрузка и обработка фотографии с компьютера пользователя - добавление и манипуляции с текстом ...Завершен14 лет назад
- $50
Уважаемые Профессионалы! В настоящее время готовится к запуску проект, предполагающий продажу подарочных персонализированных кристаллов с лазерной гравировкой фотографии внутри. В рамках работы по запуску сайта требуется оптимизация дизайна сайта. Требование: ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $270
Требуется глубокая обработка фото товаров интернет-магазина. Товары - акриловые кристаллы с лазерной гравировкой фотографии внутри. В данный момент необходима обработка 30 фотографий у каждой по 3 вида, тоесть всего 90 фото. ...Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется доработать код интернет-магазина в части оформления заказов. Движок osCommerce STS Edition v.1.04 Необходимо добавить дополнительную страницу оформления заказа товара: - Нажимая на кнопку оформить заказ, клиент попадает на данную ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад