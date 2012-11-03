Venom4eg

Андрей Venom4eg

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание и поддержка сайтов, услуги дизайна, верстки

Образование

2006-2012– Киевский политехнический Институт

Специальность: медицинская кибернетика и телемедицина

Опыт работы

2008-2009 – ООО «Скорая компьютерная помощь»

Должность: Системный администратор

2009 - текущее время – фрилансер

2011- 2013 – Anzer It Healthcare

Должность: Front-End Developer

Профессиональный опыт

- 4+ года опыта работы с PHP5, MySql, работы в портфолио + несколько систем (мини CRM)

- Активно использую Yii Framework

- Wordpress, Joomla, DLE, OpenCart на уровне разработчика, со многими другими CMS на уровне администратора.

- Хорошее знание jQuery, Ajax, Raphael.js

- Базовые знание django Framework и PostgreSql

- Хорошие навыки верстки (HTML(HTML5), CSS)

- Навыки администрирования и работы с Linux (Debian, Ubuntu, CentOS)

- Отлично знаю и имею большой опыт использования Photoshop, работы в портфолио

- Неплохие навыки создания и обработки фотографий (портфолио по запросу)

- Часто работаю с фрилансерами в качестве заказчика, могу работать в качестве менеджера проектов

Открыт для предложений работы и интересных заказов.

Портфолио

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Отзывы заказчиков

b-u-y-e-r
Виталий 
54 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужно 8 иконок для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
webagent
49 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Синхронизация 6 таблиц баз данных mysql
MySQL
Все сделал, по нашей вине была задержка. специалист хороший
Доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
jokerk
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Корректировка Mysql
MySQLYii
Проект выполнен отлично. спасибо за помощь. жаль дальше не сложилось сотрудничество по другим проектам из-за загруженности исполнителя.
Доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Простой скрипт на PHP
PHP
Задание выполнено очень быстро, точно по ТЗ, сразу и без ошибок. Учтены все пожелания. Благодарим исполнителя.
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Goshik_16
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Нужно настроить CRON
Огромнейшее Спасибо!!! сделано все очень оперативно,человек знает своё дело. Будем дальше работать.
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Приятно работать.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
5 отзывов
$5/час
нет рейтинга