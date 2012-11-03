Создание и поддержка сайтов, услуги дизайна, верстки

Образование

2006-2012– Киевский политехнический Институт

Специальность: медицинская кибернетика и телемедицина

Опыт работы

2008-2009 – ООО «Скорая компьютерная помощь»

Должность: Системный администратор

2009 - текущее время – фрилансер

2011- 2013 – Anzer It Healthcare

Должность: Front-End Developer

Профессиональный опыт

- 4+ года опыта работы с PHP5, MySql, работы в портфолио + несколько систем (мини CRM)

- Активно использую Yii Framework

- Wordpress, Joomla, DLE, OpenCart на уровне разработчика, со многими другими CMS на уровне администратора.

- Хорошее знание jQuery, Ajax, Raphael.js

- Базовые знание django Framework и PostgreSql

- Хорошие навыки верстки (HTML(HTML5), CSS)

- Навыки администрирования и работы с Linux (Debian, Ubuntu, CentOS)

- Отлично знаю и имею большой опыт использования Photoshop, работы в портфолио

- Неплохие навыки создания и обработки фотографий (портфолио по запросу)

- Часто работаю с фрилансерами в качестве заказчика, могу работать в качестве менеджера проектов

Открыт для предложений работы и интересных заказов.