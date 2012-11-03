Образование
2006-2012– Киевский политехнический Институт
Специальность: медицинская кибернетика и телемедицина
Опыт работы
2008-2009 – ООО «Скорая компьютерная помощь»
Должность: Системный администратор
2009 - текущее время – фрилансер
2011- 2013 – Anzer It Healthcare
Должность: Front-End Developer
Профессиональный опыт
- 4+ года опыта работы с PHP5, MySql, работы в портфолио + несколько систем (мини CRM)
- Активно использую Yii Framework
- Wordpress, Joomla, DLE, OpenCart на уровне разработчика, со многими другими CMS на уровне администратора.
- Хорошее знание jQuery, Ajax, Raphael.js
- Базовые знание django Framework и PostgreSql
- Хорошие навыки верстки (HTML(HTML5), CSS)
- Навыки администрирования и работы с Linux (Debian, Ubuntu, CentOS)
- Отлично знаю и имею большой опыт использования Photoshop, работы в портфолио
- Неплохие навыки создания и обработки фотографий (портфолио по запросу)
- Часто работаю с фрилансерами в качестве заказчика, могу работать в качестве менеджера проектов
Открыт для предложений работы и интересных заказов.
Портфолио
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- Сайт Управления ДАИ Днепропетровской области354 просмотра
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