Доработка дизайна/редизайн сайта

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Закрыт2 заявки201 просмотр

Здравствуйте, есть http://test.enter.in.ua/kiev_rielty/index.html

Есть также все исходники (PSD html css js)

Нужно перерисовать небоскреб (фон можно оставить). Новый вариант может быть похож по стилю на текущий но должен быть в 3D и более красивый

Также предусмотреть или предложить варинты анимации (flash/js) некоторых объектов.

По всем вопросам пишите в приват.

Спасибо

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
Venom4eg
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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