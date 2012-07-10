Доработка дизайна/редизайн сайта

Здравствуйте, есть http://test.enter.in.ua/kiev_rielty/index.html

Есть также все исходники (PSD html css js)

Нужно перерисовать небоскреб (фон можно оставить). Новый вариант может быть похож по стилю на текущий но должен быть в 3D и более красивый

Также предусмотреть или предложить варинты анимации (flash/js) некоторых объектов.

По всем вопросам пишите в приват.

Спасибо