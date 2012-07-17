Редизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок227 просмотров

Нужно сделать редизайн сайта. Сайт http://angelshop.com.ua/

Движок osCommerce Vam edition BTS.

Возможны варианты только дизайн без верстки до 80$

Можно на готовом шаблоне, не сложный, не перегруженный, классический интуитивно понятный интернет магазин. Очень нравиться такой дизайн: http://ezomania.ru/

Работу выполняете у меня на тестовом сервере. Оплата по договоренности.

В приложении набросал макет. Вопросы на почту: [email protected]

13 лет назад
angelshop
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$80
2 дня
Никита справился с работой быстро и на профессиональном уровне. Все пожелания очень быстро исполнял. Очень рекомендую как профессионала своего дела. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работал с Игорем над проектом магазина. Он четко дал понять что ему нужно, скорректировал ход мысли по ходу проекта и оплатил все вовремя и в полном объеме! Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад

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