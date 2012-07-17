Нужно сделать редизайн сайта. Сайт http://angelshop.com.ua/

Движок osCommerce Vam edition BTS.

Возможны варианты только дизайн без верстки до 80$

Можно на готовом шаблоне, не сложный, не перегруженный, классический интуитивно понятный интернет магазин. Очень нравиться такой дизайн: http://ezomania.ru/

Работу выполняете у меня на тестовом сервере. Оплата по договоренности.

В приложении набросал макет. Вопросы на почту: [email protected]