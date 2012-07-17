Требуется в короткие сроки поработать с шаблоном сайта на CMS Joomla 1.5. Тематика: металлические и межкомнатные двери. Имеется сайт с установленным шаблоном. Нужно выровнять шрифты и стили сайта. Подобрать необходимые баннеры ...
Редизайн сайта
Нужно сделать редизайн сайта. Сайт http://angelshop.com.ua/
Движок osCommerce Vam edition BTS.
Возможны варианты только дизайн без верстки до 80$
Можно на готовом шаблоне, не сложный, не перегруженный, классический интуитивно понятный интернет магазин. Очень нравиться такой дизайн: http://ezomania.ru/
Работу выполняете у меня на тестовом сервере. Оплата по договоренности.
В приложении набросал макет. Вопросы на почту: [email protected]
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