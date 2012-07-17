Редизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок164 просмотра

надо сделать редизайн небольшого сайта

13 лет назад
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
2 дня
Недорого и качественно. рекомендую
Отличный заказчик, четко ТЗ поставил, обьяснил работу. Приятно работать :)

Заявки фрилансеров

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн скрипта текстовой рекламы

    $1000

    Необходим дизайн скрипта текстовой рекламы. Что будет уметь скрипт: -распределение интерфейса на рекламодателя и администратора. Рекламодатель: -иметь возможность добавлять/удалять рекламные блоки, содержать конструктор объявлений, аля ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поменять на скрине блоки местами, дорисовать

    Нужно поменять на скрине сайта блоки местами, дорисовать некоторые элементы. Лого сделать объемнее. Подобрать цвета элементов, как будет в "живую". Цель - посмотреть на дизайн сайта с изменениями. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать два элемента для сайта

    Доброго времени суток! Есть сайт - http://kepweb.ru/index.html Для блока управления сотрудниками нужно нарисовать три картинки. 1. Стрелки переключения сотрудников. (Стрелки которые перелистывают слайдер со списком ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн + верстка мебельного портала

    Необходим редизайн+верстка мебельного портала www.meb4u.ru. По задачам. Главная страница, блок расширенного поиска, блок "с этой позицией просматривают"+ страница админки. Оплата поэтапная, ТЗ прикреплено Просьба оставлять цены и сроки

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства.

    Необходимо Нарисовать дизайн сайта в перспективе сверстать и запустить сайт для рекламного агентства. В качестве удачного примера : http://www.pravilapr.ru/ http://ravoshod.ru/ http://www.club-nik.ru/

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать 10 картинок для сайта

    $50

    Нужно нарисовать 10 картинок для сайта. 2 картинки размером 400 на 500 и 8 - 150 на 150. Картинки должны быть уникальными. Подробное описание картинок будет отправлено по запросу. Тематика - легкая эротика.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта агентства недвижимости

    $500

    Нарисовать уникальный дизайн сайта Агентства Недвижимости в г.Нефтеюганске. обо всем в ICQ 557685956 Сайт на подобие этих соберем etagi.com Список объектов как тут http://www.kievrealty.com.ua/ И много другое при личной переписки) ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн страницы

    $100

    Нужен дизайн сайта коллективных покупок (сайта скидок), точнее одной страницы — непосредственно страницы с акцией (включая все иконки, логотип и т.д.), ссылку на страницу с той же функциональностью предоставлю. Формат — .psd, дизайн должен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад